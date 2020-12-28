Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что коронавирус Sars-cov-2, который вызывает болезнь COVID-19, продолжит мутировать. Организация обещает внимательно следить за новыми штаммами коронавируса. Об этом шла речь на сегодняшнем заседании ВОЗ, которое транслировалось в Twitter.

Как пояснила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, мутации коронавируса являются естественным процессом.

"Мутации продолжатся, мутации - это естественный процесс. На самом вирусе это существенно не отражается, но нам нужно продолжить изучать эти варианты, в частности с точки зрения их передачи", - сказала она.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус также заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вариантами коронавируса и призвал страны оперативно делиться информацией о новых штаммах с ВОЗ и другими государствами.

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