Крупнейшее генетическое исследование жителей Украины, осуществленное исследователями из Новой Зеландии, США, Китая и Украины, опубликовано в открытом научном журнале GigaScience.

Данный проект является частью крупнейшего международного проекта в области геномики "Проект разнообразия генома человека" (HGDP), который начался 20 лет назад.

Его задача - нанести на карту мира всю картину генетической изменчивости человека. Для построения этой карты ученые разных стран провели многочисленные глобальные исследования геномов отдельных наций и популяций человека.

До сих пор на "генетической карте" отсутствовал важнейший с точки зрения эволюции человека регион - восточноевропейские и евразийские степи.

Эта территория тысячелетиями служила ключевым историческим перекрестком для распространения людей по всей Европе и Азии.

В данном регионе происходила экспансия человека современного вида на территорию неандертальцев, перемещение кочевников и первых земледельцев, только начинающих одомашнивать растения и животных, глобальные переселения людей в Средние века и торговые маршруты Великого шелкового пути.

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Одно из центральных мест на этом "перекрестке" занимает территория современной Украины - страны, население которой сформировалось в результате тысячелетних миграций.

Ученые выяснили, что украинцы отличаются от остальных европейцев огромным генетическим разнообразием - четверть всех генетических мутаций в Европе зарегистрированы в геноме украинцев.

"Наше исследование показывает значительное генетическое разнообразие в Украине. Мы обнаружили более 13 миллионов генетических вариантов среди образцов ДНК, почти 500 тысяч из которых ранее не были зарегистрированы, - заявил руководитель исследования Тарас Олексик из Оклендского университета.

Эти варианты, известные как мутации, - результат эволюционных и демографических факторов, которые на протяжении всей истории формировали генетический состав украинцев.

"По мере того как люди перемещались по миру на протяжении тысячелетий, они приобретали генетические мутации, часто в результате адаптации к специфическим условиям окружающей среды. Эти мутации передавались из поколения в поколение, поэтому геномы украинцев и других популяций - это отражение их уникальной эволюционной истории", - объясняет Олексик.

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Анализ генетического разнообразия, помимо восстановления истории развития человечества, играет важную роль в выявлении важных с медицинской точки зрения мутаций, распространенность которых в украинском геноме значительно отличается от последовательностей других европейских геномов.

По сравнению с другими европейцами, у украинцев гораздо меньше носителей мутаций, связанных с раком груди и редким врожденным заболеванием сетчатки глаза, известным как амавроз Лебера, однако у них чаще встречается мутация, связанная с аутизмом.

Ранее сообщалось, что впервые в истории родились "генетически отредактированные" дети.