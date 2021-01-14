"Росздравнадзор" заявил, что в России не можно использовать вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Запрет распространяется и для организаций международного медицинского кластера.

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию России и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен", - идется в сообщении ведомства.

Отмечается, что в России на сегодняшний день зарегистрировано две отечественные вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Ранее в МОЗ рассказали, будут ли COVID паспорта в Украине. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации взамен нынешних условий.

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