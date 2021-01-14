Полузащитник "Динамо" и национальной сборной Украины, футболист Виктор Цыганков стал самым дорогим украинским игроком по версии портала Transfermarkt.

Его стоимость составляет 24 миллиона евро, сообщает sport.ua.

Второе место в рейтинге занимает хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский (21 миллион), а третье - защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко (20 миллионов).

В ТОП-5 попали защитник "Динамо" Виталий Миколенко (15 миллионов) и нападающий "Гента" Роман Яремчук (11 миллионов).

К слову, полгода назад трансферная цена Цыганкова составляла 19 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл 12 матчей в УПЛ, в которых забил 8 голов и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что FIFA обнародовали имя лучшего игрока 2020 года. Из-за пандемии коронавируса церемония награждения прошла в онлайн-режиме. Также мы писали о том, что "Динамо" купит игрока за 15 миллионов евро.

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