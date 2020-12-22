Скауты итальянских футбольных клубов проявили большую заинтересованность в игроке сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александре Зинченко.

Руководство "горожан" готово рассмотреть переход своего полузащитника в клубы-претенденты неаполитанский "Наполи" и туринский "Ювентус" в январе 2021 года.

Отмечается, что срок действия контракта украинца с "Манчестер Сити" официально истекает летом 2024 года. К тому же, 24-летним украинцем интересовались Вулверхэмптон , Саутгемптон, Лестер, Вест Хэм, а также клубы России, Испании и Германии.

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Кроме того, звезда сборной Украины Роман Яремчук близок к переходу в Турцию. Форвард пребывает в составе бельгийского "Гента".

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