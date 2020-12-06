"Динамо в ближайшее время, а именно в зимнее межсезонье, попытается купить центрального защитника турецкого "Галатасарая" Маркао. Об этом сообщает Bursa Hakimiyet.

Стоит отметить, что "Галатасарай" хочет продать футболиста за минимум 15 миллионов евро, но несмотря на это в 24-летнем защитнике заинтересован лично Мирча Луческу.

Динамо было реальным претендентом на Маркао, а сам бразилец уже давно находился "на чемоданах", ожидая лишь завершение всех формальностей с документами.

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По данным СМИ, в 2019 году "Галатасарай" купил Маркао за 4 млн, а сейчас он является одним из лучших защитников чемпионата Турции, поэтому клуб якобы хочет на нем "прилично заработать".

Важно, что главный план "Галатасарая" - сохранить футболиста до конца сезона и продать его по более высоким ценам.

Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро. Договор Маркао с командой рассчитан до лета 2022-го.

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Как ранее сообщалось, вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер прознан лучшим игроком 2020 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Напомним, руководство футбольного клуба "Реал" наладило связь с аргентинским тренером Мауриссио Почеттино, который может быть рассмотрен как замена действующему наставнику "сливковых".

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