Німеччина готується до мега-локдауну [ Редактировать ]
Німеччина розглядає варіант чергового посилення карантину аж до зупинки громадського транспорту. Причина поширення мутованого коронавірусу. Запровадити мега-локдаун можуть наступного тижня і до 31 січня.
А вже від завтра нові обмеження оголошує Шотландія: забороняють продавати їжу на виніс, виходити з дому можна лише в аптеку, крамницю чи лікарню.
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