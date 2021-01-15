Инаугурация Байдена: репетицию отложили из-за проблем с безопасностью [ Редактировать ]
Репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложили из-за проблем с безопасностью. Она была запланирована на воскресенье, 17 января.
Из-за повышенных требований безопасности команда Байдена также отменила поездку компании Amtrak из Уилмингтона в Вашингтон, запланированную на понедельник. Об этом сообщает Politico.
Комитет по инаугурации президента отказался комментировать изменения, а Секретная служба и Объединенный комитет Конгресса по церемониям инаугурации не ответили на запросы о комментариях.
Отмечается, что команда Байдена также привлекла экс-советника по внутренней безопасности в администрации 444-го президента США Барака Обамы - Лизу Монако в качестве временного советника по безопасности в период инаугурации.
Монако, которую Байден назначил заместителем генерального прокурора, приостановила свою деятельность, связанную с назначением на время переходного периода и передачи власти.
Напомним, инаугурация избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена запланирована на 20 января.
Ранее сообщалось, что Байден пересмотрел план проведения собственной инаугурации в связи с пандемией коронавируса. Трибуны рядом с Капитолием для первых лиц и гостей сооружают, но количество приглашенных значительно сократили.
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