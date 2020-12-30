В чреду, 30 декабря, замминистра иностранных дел Евгений Енин заявил о том, что Министерство иностранных дел Украины работает над поездкой президента Владимира Зеленского на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. ПО состоянию на сегодняшний день продолжаются переговоры.

По его словам, на сегодня американская сторона определяется с форматом инаугурации Байдена.

Так, Енин отметил:

Все зависит от того, каким образом в непростой эпидемической ситуации американские власти определятся с форматом инаугурации. Безусловно, если ситуация позволит, мы работаем над тем, чтобы контакты руководства украинского государства и новой американской администрации состоялись как можно быстрее.

Он также добавил, что соответствующие переговоры продолжаются.

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