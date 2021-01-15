Готелі Карпати чекатимуть ковід-перевірки [ Редактировать ]
Відсьогодні розпочнуть перевірки і на гірськолижних курортах Карпат. Хочуть з'ясувати, чи дотримують там умов суворого карантину. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Так влада відреагувала на фото та відео довжелезних черг і натовпів лижників на підйомниках і трасах, а також кафе-ресторанів, які працюють, попри локдаун.
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Відсьогодні розпочнуть перевірки і на гірськолижних курортах Карпат. Хочуть з'ясувати, чи дотримують там умов суворого карантину. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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