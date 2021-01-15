Реабілітація пацієнтів із так званим постковідним синдромом. Про такі наміри Міністерства повідомила провідний інфекціоніст МОЗу Ольга Голубовська.

За її словами, нині у відомстві створюють спеціальну робочу групу з імунологів, кардіологів, невропатологів і психіатрів. Вони розроблятимуть програми відновлення у різних напрямках.

Медики зазначають: подеколи люди, які начебто легко перехворіли на коронавірус, мають складніші наслідки, ніж ті, хто був з тяжким перебігом недуги.

Зокрема, істотно погіршується психологічний стан таких пацієнтів. Про потребу підтримки психічного здоров'я хворих - у ковідних протоколах раніше зазначала і Всесвітня організація охорони здоров'я.