Вакцину для Україні закупатиме міжнародна компанія [ Редактировать ]
Понад вісім тисяч нових заражень Ковідом в Україні за минулу добу. Ушпиталили дві тисячі пацієнтів. 166 померли. Найвищі показники захворюваності у Києві, на Донеччині, Запоріжжі та Львівщині. З початку пандемії в країні жертвами Ковіду стали 20 з половиною тисяч людей, на коронавірус перехворів мільйон осіб.
Закупівлю антиковідної вакцини для України відтепер провадитиме міжнародна компанія Crown Agents, таке рішення напередодні ухвалив Кабмін. Її представники матимуть право укладати договори на постачання та доправлення препарату після того, як МОЗ домовиться з виробником.
За словами профільного міністра Максима Степанова, держпідприємство "Медичні закупівлі", яке раніше відповідало за це - не впоралось із завданням. Там провалили й інші програми із придбання медпрепаратів для країни, заявив урядовець.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
52 із 480 позицій, які вони повинні були закупити у 2020 році, 108 позицій не було закуплено. Це більше ніж 20% було провалених закупівель, зараз МОЗ буде в терміновому порядку вирішувати, в який спосіб нам покрити той дефіцит Crown Agents - це організація родом з Великої Британії. Вона має відповідну гарну міжнародну репутацію. Компанія на цей час вже займається безпосередньо закупівлею вакцин від COVID-19 для різних країн.
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