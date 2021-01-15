США ввела санкции против Xiaomi: что будет со смартфонами [ Редактировать ]
Источник: Xiaomi
Дональд Трамп в последние дни своего пребывания на посту президента США ввел экономические санкции против китайского производителя смартфонов Xiaomi.
Вместе с Xiaomi в немилость Штатов попали восемь китайских компаний, у которых обнаружили прямую связь с военными ведомствами КНР.
Как сообщает Global News, согласно распоряжению, подписанному Трампом в ноябре, американские инвесторы должны будут избавиться от своих пакетов акций китайских компаний, включенных в список военных, до 11 ноября 2021 года.
Согласно данным Gartner, Xiaomi Corp обогнала Apple Inc, став третьим в мире производителем смартфонов по объему продаж в третьем квартале 2020 года.
Доля рынка Xiaomi выросла, поскольку продажи Huawei снизились после того, как США занесли его в черный список, а смартфоны были заблокированы от сервисов Google.
Санкции против Xiaomi не скажутся на работе Android
Тем не менее, Xiaomi сможет продолжить сотрудничество с американскими компаниям, так что Android пока останется доступным для пользователей Xiaomi. Санкции также не повлияют на цепочку поставок Xiaomi и не помешает продавать оборудование компании на территории США.
Xiaomi не единственная
Отдельно Министерство торговли включило Китайскую национальную оффшорную нефтяную корпорацию (CNOOC) в экономический черный список, который запрещает американским компаниям экспортировать или передавать технологии названным компаниям без разрешения правительства США.
Этот шаг последовал после того, как в декабре в список были добавлены около 60 китайских компаний, включая производителя дронов DJI и полупроводниковую фирму SMIC.
CNOOC участвовала в споре относительно Южно-Китайского моря, где Пекин имеет частичные территориальные претензии с другими странами, включая Вьетнам, Филиппины, Бруней, Тайвань и Малайзию.
Китайская государственная компания Skyrizon также была добавлена в экономический черный список за ее стремление "приобретать и внедрять иностранные военные технологии".
Компания Beijing Skyrizon Aviation, основанная магнатом Ван Цзином, вызвала критику со стороны США за попытку захватить в 2017 году украинскую компанию по производству двигателей для военных самолетов "Мотор Сич". Высказывались опасения, что передовые аэрокосмические технологии будут использоваться в военных целях.
Минобороны США опубликовало полный список компаний, к которым применены санкции:
- Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. (AMEC);
- Luokong Technology Corporation (LKCO);
- Xiaomi Corporation;
- Beijing Zhongguancun Development Investment Center;
- GOWIN Semiconductor Corp;
- Grand China Air Co. Ltd. (GCAC);
- Global Tone Communication Technology Co. Ltd. (GTCOM);
- China National Aviation Holding Co. Ltd. (CNAH);
- Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC).
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Евросоюз продлил санкции против России из-за Крыма. Также в прошлом году США ввели санкции против Турции.
Стоит также отметить, что Huawei продает бренд смартфонов Honor из-за санкций.
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