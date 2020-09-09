Послы Европейского Союза одобрили продление санкций против России из-за аннексии Крыма. Санкции были продлены на 6 месяцев.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

В санкционном списке находятся 175 человек и 44 организации. Им запрещают выдачу виз и замораживают их активы в ЕС. Также в ближайшее время в санкционный список будут добавлены еще 15 человек и несколько организаций за строительство Керченского моста.

Ранее мы писали, что в Крыму ввели ограничения на подачу воды.