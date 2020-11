Китайская компания Huawei решила продать свой бренд смартфонов Honor, чтобы обеспечить его "выживание" после введения санкций США. Об этом говорится в заявлении компании.

Потребительский бизнес Huawei в последнее время испытывает огромное давление. Это связано с постоянной недоступностью технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов. Таким образом, компания Huawei Investment & Holding Co., Ltd. решила продать все свои коммерческие активы Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.