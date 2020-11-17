Китайская компания Huawei решила продать свой бренд смартфонов Honor, чтобы обеспечить его "выживание" после введения санкций США. Об этом говорится в заявлении компании.

Потребительский бизнес Huawei в последнее время испытывает огромное давление. Это связано с постоянной недоступностью технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов. Таким образом, компания Huawei Investment & Holding Co., Ltd. решила продать все свои коммерческие активы Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.

Сумма сделки не разглашается. По данным Reuters, она может составить $15,2 млрд. Бренд Honor существует с 2013 года, ежегодно он поставляет более 70 млн смартфонов.

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В Huawei уверены, что эта сделка поможет продавцам и поставщикам, связанным с Honor, пережить "трудное время". После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и участвовать в управлении бизнесом или в принятии решений в Honor.

Напомним, что китайская IT-компания в мае прошлого года была внесена США в санкционный список. По мнению американских властей, телекоммуникационное оборудование Huawei используется для шпионажа в пользу Китая. Американским производителям и разработчикам запрещено продавать Huawei и всем ее подразделениям технологии и компоненты без разрешения властей США.

В мае этого года Министерство торговли США запретило производителям во всем мире использовать американские технологии для производства компонентов для Huawei. Под действие ограничений попала компания HiSilicon, которая разрабатывает процессоры Kirin с использованием американского ПО, и тайваньская компания TSMC, производящая процессоры Kirin для Huawei.

Напомним, что недавно Huawei представила новую линейку смартфонов Mate 40.