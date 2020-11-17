Huawei продает бренд смартфонов Honor [ Редактировать ]
Источник: Huawei
Китайская компания Huawei решила продать свой бренд смартфонов Honor, чтобы обеспечить его "выживание" после введения санкций США. Об этом говорится в заявлении компании.
Потребительский бизнес Huawei в последнее время испытывает огромное давление. Это связано с постоянной недоступностью технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов. Таким образом, компания Huawei Investment & Holding Co., Ltd. решила продать все свои коммерческие активы Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.
Сумма сделки не разглашается. По данным Reuters, она может составить $15,2 млрд. Бренд Honor существует с 2013 года, ежегодно он поставляет более 70 млн смартфонов.
В Huawei уверены, что эта сделка поможет продавцам и поставщикам, связанным с Honor, пережить "трудное время". После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и участвовать в управлении бизнесом или в принятии решений в Honor.
Напомним, что китайская IT-компания в мае прошлого года была внесена США в санкционный список. По мнению американских властей, телекоммуникационное оборудование Huawei используется для шпионажа в пользу Китая. Американским производителям и разработчикам запрещено продавать Huawei и всем ее подразделениям технологии и компоненты без разрешения властей США.
В мае этого года Министерство торговли США запретило производителям во всем мире использовать американские технологии для производства компонентов для Huawei. Под действие ограничений попала компания HiSilicon, которая разрабатывает процессоры Kirin с использованием американского ПО, и тайваньская компания TSMC, производящая процессоры Kirin для Huawei.
Напомним, что недавно Huawei представила новую линейку смартфонов Mate 40.
по теме
Додаткові санкції спрямують проти страхових та сертифікаційних компаній, які працюють з росіянами щодо завершення проєкту. Бюджет мають ухвалити до кінця року
Предложение было сделано южнокорейским чиновником
Представники обох палат домовилися ввести додаткові обмеження щодо російського газогону до проєкту оборонного бюджету США на наступний рік
Приложение Googlefier работает на устройствах Huawei и Honor с операционной системой Android 10 и оболочкой EMUI10 на борту и позволяет получить доступ к сервисам Google и магазину Google Play
В рейтинге оказались смартфоны из среднеценового сегмента в пределах 9000 гривен