Кабмин выделил дополнительные 201 миллион гривен на завершение выплат материальной помощи по 8 тысяч гривен ФОПам. Постановление правительства опубликовали на Правительственном портале.

Из специального фонда госбюджета на 2021 год направят 201 млн гривен.

Стоит омтетить,что деньги выделяются Министерству социальной политики для завершения оказания единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Читайте также ФОПы получат финансовую помощь на детей - Шмыгаль

Стоит отметить, что ранее представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан заявил, что Украинское правительство приняло постановление, предусматривающее предоставление единовременной денежной помощи людям, которые сильнее всего пострадали из-за "простоя" в локдаун.

Как ранее сообщалось, кабмин утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен. Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 января.

Читайте также, уровень минимальной заработной платы простых украинцев в 2021 году будет пересматриваться дважды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.