Украинское правительство приняло постановление, предусматривающее предоставление единовременной денежной помощи людям, которые сильнее всего пострадали из-за "простоя" в локдаун. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат от "Слуги народа" и представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

Он сообщает, что помощь получат те наемные работники, работа которых временно остановлена из-за действующего локдауна в Украине, а также некоторые физические лица-предприниматели, экономическая деятельность которых подпадал под ограничительные мероприятия

"Кабмин принял проект постановления "О выделении средств для завершения предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, в 2021 году", - написал Мокан.

Постановлением Кабмина предусматривается выделение 201 миллиона гривен из специального фонда государственного бюджета-2021 выплат застрахованным лицам, которые до 31 декабря 2020 года подали соответствующие заявления через портал Дия, но не успели получить помощь до окончания бюджетного периода.

Также сообщается, что выплату единовременной материальной помощи будет проводить Пенсионный фонд.

Ранее сообщалось, что предпринимателей до мая освободили от уплаты единого налога.