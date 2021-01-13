Кабмин повысил зарплаты чиновникам [ Редактировать ]
Кабинет министров утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен. Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 января, которое транслировалось на Youtube.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, минимальный размер должностного оклада не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.
Поскольку прожиточный минимум с 1 января 2021 года составляет 2270 гривен, специалист государственного органа будет получать не менее 4540 гривен в месяц.
Постановлением утверждена Схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов в 2020 году.
Оклад руководителей аппарата Верховной рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания установлены на уровне 37800 гривен.
Руководители министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом будут получать 33600 гривен.
Напомним, что уровень минимальной заработной платы простых украинцев в 2021 году будет пересматриваться дважды.
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