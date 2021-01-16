Понад сім з половиною тисяч нових випадків інфікування на COVID-19 і більше двох тисяч шпиталізованих, - такі дані Міністерства охорони здоров'я. 10 тисяч людей одужали.

Найбільше нових хворих у Києві, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Львівській областях. Серед нових випадків інфікування понад 360 лікарів і майже 250 дітей.

У МОЗ закликають поки продовжувати дистанційне навчання, і стверджують, що повернення учнів до школи зведе нанівець усі заходи посиленого карантину.