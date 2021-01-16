Світ продовжує вакцинацію проти COVID-19. До країн, що уже розпочали імунізацію, долучилася Індія. Поспішає із щепленнями Сербія. Вона першою у Європі отримала комерційну партію китайської сироватки.

А в Британії та Сполучених Штатах шукають доступні площі для розгортання центрів для вакцинації.

Індія розпочала наймасштабнішу у світі вакцинаційну кампанію проти COVID-19. Найближчими тижнями щеплення отримають 300 мільйонів жителів країни. Серед найперших - медперсонал, далі - люди старші від п'ятдесяти років. До використання у країні схвалено два препарати: один власного виробництва від компанії "Барат Байотех". Інша вакцина, британська - від AstraZeneca. Індія з населенням майже мільярд і чотириста мільйонів людей - нині на другому місці в світі за кількістю інфікованих. За смертністю третя після США та Бразилії.

Маніш Кумар, санітар:

Немає про що хвилюватися. Я щепився і навіть краще почуваюся. Страх вивітрився. Ми всі повинні вакцинуватися, адже так можемо врятувати нашу країну.

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Продовжує масову імунізації Сербія. Країна вже отримала мільйон доз китайської сироватки від компанії "Сінофарм". Балканська країна стане першою у Європі, яка вакцинуватиме населення препаратом з КНР. Його закупили попри те, що сербський регулятор поки не схвалив вакцину до застосування на території країни. Очікується, що це відбудеться найближчими днями. Тоді ж її почнуть колоти. Імунізацію проти COVID-19 Сербія розпочала у грудні - з вакцин "Файзер" та російського "Спутник-В".

Александр Вучич, президент Сербії:

Цей мільйон доз вакцини дозволить щепити 500 тисяч людей. Це важливий переломний момент у боротьбі з коронавірусом, величезний крок уперед. До всього скажу, у понеділок ми отримаємо ще 20 тисяч доз сироватки від "Файзер". А у вівторок 250 тисяч "Спутник-В".

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Масштаби імунізації у світі змушують країни шукати додаткові площі для проведення щеплень. Так у Лос-Анджелесі центр вакцинації розгорнули на знаменитому стадіоні "Доджерс" - наступного тижня він має прийняти 12 000 охочих підставити плече під голку. І стане найбільшим центром імунізації у штаті, а то й у всій країні. Питання лише, чи вистачить вакцини. Тож губернатор уже попросив нову адміністрацію США забезпечити безперебійне постачання сироватки.

Ерик Гарсетті, мер Лос-Анджелеса:

Це місце наближає нас до дня, якого ми так чекаємо. Дня, коли ми прокинемося і зафіксуємо нуль смертей у Лос-Анджелесі. Дня, коли більше не буде сімей, що постраждали від вірусу. Коли ми скажемо, що наша економіка повністю відкрита, діти знову в школі і можемо вільно обійняти наших близьких.

Ситуація з коронавірусом у Каліфорнії нині почала стабілізуватися. Після кількох тижнів рекордного приросту хворих та смертей.

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Вакцинуватимуть усіх охочих і під середньовічними склепіннями. В англійському місті Лічфілд центр імунізації проти коронавірусу облаштували у готичному соборі - його площа якраз дозволила вільно розмістити столи реєстрації, холодильники та імпровізовані кабінети щеплень. Вакцинуватися прийшли головно літні люди. Кажуть: місце отримання уколу символічне, адже засновник собору - Святий Чад заснував храм, щоб піклуватися про вірян.