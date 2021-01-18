У Одесі загинула людина внаслідок пожежі [ Редактировать ]
В Одесі згорів готель. Одна людина загинула, двох доправили до лікарні. Готель був у триповерховому будинку. Спалахнуло напередодні увечері, пожежу приборкали близько півночі. За словами самовидців - зайнялася проводка на другому поверсі.
Кілька днів тому там лагодили дроти, в будівлі були перебої з електропостачанням. Поліція відкрила провадження через порушення вимог пожежної безпеки.
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