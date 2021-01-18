Одна людина загинула, двох доправили до лікарні

В Одесі згорів готель. Одна людина загинула, двох доправили до лікарні. Готель був у триповерховому будинку. Спалахнуло напередодні увечері, пожежу приборкали близько півночі. За словами самовидців - зайнялася проводка на другому поверсі.

Кілька днів тому там лагодили дроти, в будівлі були перебої з електропостачанням. Поліція відкрила провадження через порушення вимог пожежної безпеки.