В Bloomberg назвали главную угрозу вакцины от COVID [ Редактировать ]
Из-за неравного доступа к вакцинам против COVID-19 в мире дальнейшее распространение коронавируса может привести к появлению более опасных версий патогена. Это ослабит медицину и нанесет ущерб экономике.
По словам главы отдела вакцин в Фонде медицинских исследований Wellcome Чарли Веллера, нельзя оставить некоторые части мира без доступа к COVID-вакцинам.
"Вирус просто вернется к нам. Это подвергает риску всех во всем мире", - сказал он.
Отмечается, что в то время, как США, Великобритания и Европейский союз уже предоставили гражданам около 24 млн доз вакцины - больше половины прививок, сделанных во всем мире, - огромное количество стран еще не начали свои кампании. Однако неравенство в иммунитете представляет угрозу как для богатых, так и бедных государств.
Несмотря на уверенность производителей вакцин в том, что препараты можно будет достаточно быстро адаптировать к новым вариантам вируса, чем дольше вирус сможет храниться в разных частях мира, где нет вакцины, тем выше опасность появления новых штаммов COVID. Они могут быть более опасными.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране до конца года вакцинируются все желающие.
Позже появится список украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса.
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