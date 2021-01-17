В воскресенье, 17 января, правительственный регулятор Бразилии Anvisa одобрил экстренное использование вакцины от коронавируса разработки китайского компании Sinovac.

Также была одобрена вакцина AstraZeneca, сообщает Reuters.

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Официально решение еще не опубликовано в правительственной газете, но после его публикации в Бразилии смогут начать вакцинацию.

Регулятор принял решение одобрить китайскую вакцину, несмотря на то, что ее эффективность по итогам испытаний в Бразилии достигла только 50%. Ее приобретение и распространение ранее уже было согласовано местным Министерством здравоохранения.

Отмечается, что в стране все еще ожидают поставки первой партии вакцины AstraZeneca, которая изначально была запланирована на текущую неделю. В то же время препарат Sinovac может применяться сразу же после официального одобрения.

Ранее сообщалось, что Степанов сделал заявление о вакцине Sinovac. Так, по его словам, Министерство здравоохранения Украины при заключении договора о поставках китайской вакцины заложило требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.

Также мы писали о том, что в Турции началась вакцинация китайским препаратом от Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа первым привился в прямом эфире местных телеканалов вакциной от коронавируса CoronaVac.

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