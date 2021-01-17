Вакцинированные от COVID должны иметь привилегии - глава МИД Германии [ Редактировать ]
Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за привилегии для граждан, которые вакцинировались от коронавируса и выработали иммунитет.
Об этом он сообщил в интервью газете Bild am Sonntag.
"Я считаю, что люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами... если в ресторанах или кино будут только вакцинированные граждане, то друг другу они ущерба не нанесут", - отметил министр.
Примечательно, что глава МИД Германии крайне редко высказывается на внутриполитическую тематику. Он стал первым членом правительства, который предложил предоставить привилегии вакцинированным.
К слову, в Германии прививку от COVID уже сделали более миллиона людей, что составляет лишь чуть больше 1% от общей численности населения.
В первую очередь вакцину получили постояльцы домов престарелых и люди, работающие в сфере здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Венгрии появятся "коронавирусные" электронные паспорта. Отмечается, что идентифицировать человека можно будет с помощью номера, введенного в специальный правительственный реестр. Формировать сертификат протекции от коронавируса будут с помощью данных о прививках, тестах и о том, болел ли когда-нибудь владелец паспорта.
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