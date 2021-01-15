Вакцинация от COVID: Шмыгаль сделал важное заявление [ Редактировать ]
Украина подписала контакты на поставку миллионов доз вакцин от коронавируса. Все желающие смогут вакцинироваться до конца года.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.
Он отметил, что в ближайшее время Украина получит вакцину в рамках программы COVAX.
"Украина фактически на сегодня подписала контракты на очень много... это миллионы доз вакцин, которых будет достаточно, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году", - заявил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что 14 января появится список украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса. Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Также мы писали о том, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач. Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах.
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