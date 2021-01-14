Уже в эту пятницу, 14 января, появится список украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса. Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Первыми в списке будут медицинские работники. В группе медработников также есть разбивка на приоритетные группы. В первую очередь, это люди, которые работают в больницах и непосредственно предоставляют медицинскую помощь больным коронавирусом. Дальше идут работники экстренной медицинской помощи. После них семейные врачи, а уже тогда все остальные медики.

"После врачей будут вакцинировать работников социальных учреждений закрытого типа, и тех людей, которые находиться в этих учреждениях. Следующий этап - это вакцинация военнослужащих, которые сейчас находятся на востоке Украины", - сказал Ляшко.

Второй этап, это люди пожилого возраста 60 плюс. Здесь, также есть свои категории. Первыми будут прививать самых старших и людей с хроническими заболеваниями. Чтобы получить вакцину нужно будет записаться через национальную платформу записи, которая будет создана.

"Это можно будет сделать самостоятельно или с помощью родителей, детей, друзей, семейного врача. После записи человеку будет присваиваться конкретная дата и время, когда он сможет вакцинироваться. После этого уже будет третий, четвертый и пятый этапы", - добавил он.

Также Ляшко добавил, что и министр здравоохранения Максим Степанов, и сам Ляшко также будут вакцинироваться и призывать население к вакцинации, но, когда конкретно не уточнил.

Ранее в МОЗ рассказали, будут ли COVID паспорта в Украине. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что после появления вакцины против COVID-19 некоторые страны уже рассматривают возможность требовать COVID-паспорт о проведении вакцинации взамен нынешних условий.

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