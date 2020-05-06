В NASA показали, как управляют марсоходом из дома [ Редактировать ]
Американское космическое агентство NASA в связи с пандемией коронавируса перевело своих сотрудников на удаленную работу. В связи с этим ученые NASA показали изданию Business Insider, как управляют марсоходом из дома, пишет internetua.com.
Речь идет о марсоходе Curiosity. С журналистами общались два сотрудника NASA, которые работают с аппаратом. Одна из специалистов рассказала, что в агентстве успели провести тестовые испытания перед закрытием офисов. Тогда марсоход получил и успешно выполнил несколько приказов.
Curiosity оснащен 3D-камерами, которые используются, чтобы отправлять изображения операторам. Это помогает им определить, куда роверу следует двигаться дальше.
"Обычно специалисты смотрят на эти изображения с помощью специальных 3D-очков. Однако из дома с ними работать затратно. Поэтому сотрудники NASA используют простые пластиковые красно-синие очки", - говорится в сообщении.
Также сотрудникам приходится участвовать сразу в нескольких видеоконференциях одновременно, чтобы нормально коммуницировать с коллегами. Поэтому они вынуждены использовать по несколько разных гарнитур.
Ранее сообщалось, что зонд NASA приблизился к астероиду Бенну на расстояние 75 метров.
Также мы писали о том, что NASA собирает "одноразовые" аппараты ИВЛ.
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