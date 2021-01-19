Точки тестирования находятся в Львовской области, Харьковской области, Одесской области и в Киеве/ фото: Lenta

Министерство здравоохранения Украины разработало карту, на которой обозначены бесплатные пункты, где проводят анализы на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее количество точек на карте страны достигает 2373 пункта бесплатного тестирования на COVID-19 у граждан Украины.

Отмечается, что наибольшее количество точек для прохождения освидетельствования на коронавирус находится в Львовской области (145), Харьковской области (110), Одесской области (76) и в Киеве (65).

Читайте также, по состоянию на 15 января Украина может проводить 100 тысяч тестов на COVID-19 в своих лабораториях. Лабораторные пункты тестирования на COVID-19 в стране заполнены лишь на половину и готовы принимать новых "клиентов".

Фото: Минздрав

Кроме того, украинцы станут добровольцами в тестировании препарата от коронавируса. В ходе проведения исследований будет оценена эффективность и безопасность препарата, который способен бороться с COIVD-19 у госпитализированных пациентов.

Ранее мы писали, что в Украине активно готовятся к получению вакцины от коронавируса. Перевозка вакцины будет осуществляться небом, так как это является самым быстрым и прочным вариантом распространения лекарственных средств.

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