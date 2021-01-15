Лабораторные пункты тестирования на COVID-19 в стране заполнены лишь на половину/ фото: Rg.ru

По состоянию на 15 января Украина может проводить 100 тысяч тестов на COVID-19 в своих лабораториях. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в настоящее время по территории Украины созданы более 2300 пунктов, где проводится анализ граждан на наличие коронавирусной инфекции.

Мы полностью обеспечены тестами, мы можем проводить всеми методами не менее 100 тысяч тестов в сутки.

Отмечается, что лабораторные пункты тестирования на COVID-19 в стране заполнены лишь на половину и готовы принимать новых "клиентов".

Ранее мы писали, что Минздрав готовится делать по миллиону коронавирусных тестов. Такая важная операция будет брать свое начало с января 2021 года и собирается производится с помощью быстрых тестов.

Кроме того, Украина закупит дополнительные тесты на COVID-19. В рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Украина получила 3,7 млн долларов. За эти средства будут приобретены тесты.

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