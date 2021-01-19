Ученики выпускных классов в Украине после завершения локдауна вернутся к смешанной форме обучения. В регионах, где ситуация с коронавирусом будет контролируемой, ученики 9 и 11 классов смогут вернуться к полноценному очному обучению.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что возвращение учеников выпускных классов к полноформатному обучению является крайне важным и необходимым.

"После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты", - сообщил Шкарлет.

Глава Минобразования также отметил, что восстановление полноформатного или смешанного обучения планируется и для школьников других классов.

"Продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко", - добавил он.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему нельзя возвращать детей в школы. Министр напомнил, что на время усиленных карантинных ограничений школьники находятся на дистанционном обучении и призвал представителей местного самоуправления не спекулировать на теме посещения учебных заведений.

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