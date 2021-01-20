В среду, 20 января, в столице Испании - Мадриде произошел мощный взрыв. Происшествие случилось в центре города, сообщает агентство EHA News на странице в Twitter.

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В результате сильного взрыва были повреждены три верхних этажа квартала, расположенного на улице Толедо. На место происшествия уже прибыли правоохранители.

Что именно взорвалось в центре Мадрида и есть ли погибшие или пострадавшие - пока неизвестно. На видео, которые распространяют в соцсетях, можно увидеть, что разрушения, причиненные взрывом, действительно большие. Улица засыпана обломками дома.

BREAKING: Gas explosion destroys nursing home in Madrid; unknown injuries pic.twitter.com/2E7n5ZDWqG — Stoll News (@StollNews) January 20, 2021

По данным полиции, при взрыве в Мадриде погибли несколько человек.

Ранее сообщалось, что в Китае на шахте прогремел взрыв. Отмечается, что трагедия произошла в провинции Шаньдун. В результате случившегося 22 горняка оказались заблокированными под землей

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