В центре Мадрида прогремел взрыв (видео) [ Редактировать ]
В среду, 20 января, в столице Испании - Мадриде произошел мощный взрыв. Происшествие случилось в центре города, сообщает агентство EHA News на странице в Twitter.
В результате сильного взрыва были повреждены три верхних этажа квартала, расположенного на улице Толедо. На место происшествия уже прибыли правоохранители.
#BREAKING— EHA News (@eha_news) January 20, 2021
📹| Heavy explosion in Spain's Madrid
pic.twitter.com/zmN3RvPGrd
Что именно взорвалось в центре Мадрида и есть ли погибшие или пострадавшие - пока неизвестно. На видео, которые распространяют в соцсетях, можно увидеть, что разрушения, причиненные взрывом, действительно большие. Улица засыпана обломками дома.
BREAKING: Gas explosion destroys nursing home in Madrid; unknown injuries pic.twitter.com/2E7n5ZDWqG— Stoll News (@StollNews) January 20, 2021
По данным полиции, при взрыве в Мадриде погибли несколько человек.
Ранее сообщалось, что в Китае на шахте прогремел взрыв. Отмечается, что трагедия произошла в провинции Шаньдун. В результате случившегося 22 горняка оказались заблокированными под землей
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