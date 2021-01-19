В результате крушения сухогруза Arvin у берегов Турции погибли минимум двое украинцев. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ссылаясь на данные Министерства иностранных дел Украины.

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"По информации МИД Украины по состоянию на 7:00 19 января в ходе проведения поисково-спасательных работ найдены тела 3 членов экипажа (из них 2 гражданина Украины) с затонувшего у берегов Турции сухогруза "Арвин", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что судьба еще троих украинских моряков остается неизвестной. Пятерых спасенных граждан Украины уже выписали из больницы.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в воскресенье, 17 января, у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, который шел под флагом Республики Палау, с украинцами и россиянами в составе экипажа. Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере страны.

Ранее сообщалось, что пятерых граждан Украины спасли в ходе поисковой операции на затонувшем сухогрузе возле берегов Турции.

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