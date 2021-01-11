В понедельник, 11 января, в Виннице на территории детского сада произошел взрыв. В результате инцидента пострадали трое детей. Правоохранители взялись за расследования инцидента.

Полицейские установили, что могло взорваться на территории детсада. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

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Сотрудники полиции и взрывотехники осмотрели место происшествия и остатки неизвестного предмета, который взорвался рядом с детьми. Предварительно, на территории детсада детонировала самодельная петарда.

Медики осмотрели детей, которые пострадали от взрыва. В госпитализации пострадавшие дети не нуждались.

После проведения всех необходимых процессуальных действий полицией будет предоставлена правовая квалификация происшествия.

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