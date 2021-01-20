Науковці Китая розробляють генну терапію проти старіння [ Редактировать ]
Китайські науковці в боротьбі проти старіння. Дослідники з Пекіна розробляють нову генну терапію, яка допоможе зменшити наслідки старіння. Процедуру вже випробовують на мишах. Після шести-восьми місяців зовнішній вигляд тварин значно покращується, а тривалість життя збільшується майже на 25 відсотків.
Метод ще не готовий до випробувань на людях. Проте дослідники сподіваються наступного року протестувати на приматах.
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