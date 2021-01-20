Forbes порахував найщедріших мільярдерів США [ Редактировать ]
Американське видання Forbes склало рейтинг найщедріших мільярдерів Сполучених Штатів. Журналісти порахували, хто і скільки з-поміж бізнесменів витратив на доброчинність. На першому місці Воррен Баффет. Він роздав майже половину статків - понад 42 мільярди доларів.
Здебільшого на охорону здоров'я та боротьбу з бідністю. На другій сходинці - Білл та Мелінда Гейтс, гроші вони жертвують зокрема і на розробку вакцин та ліків проти COVID-19. Також серед найбільших благодійників - Джордж Сорос, він підтримує журналістські ініціативи, проєкти захисту демократії та прав людини.
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