Американське видання Forbes склало рейтинг найщедріших мільярдерів Сполучених Штатів. Журналісти порахували, хто і скільки з-поміж бізнесменів витратив на доброчинність. На першому місці Воррен Баффет. Він роздав майже половину статків - понад 42 мільярди доларів.

Здебільшого на охорону здоров'я та боротьбу з бідністю. На другій сходинці - Білл та Мелінда Гейтс, гроші вони жертвують зокрема і на розробку вакцин та ліків проти COVID-19. Також серед найбільших благодійників - Джордж Сорос, він підтримує журналістські ініціативи, проєкти захисту демократії та прав людини.