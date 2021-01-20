10 річний японський школяр став зіркою традиційної боротьби сумо. Хлопець - Чемпіон світу серед ровесників, на батьківщині ним цікавляться найкращі спортивні школи. Як молодий атлет завойовує собі місце під сонцем і в чому секрет його небаченої сили - дивіться в сюжеті.

Серед ровесників 10 річний Кюта помітно вирізняється. На голову вищий, важить 85 кілограмів. На рингу маленький силач легко долає суперників, старших на 5-6 років.

Кюта Кумагай, борець сумо:

Надавати штурханів старшим хлопцям - досить весело!

Хлопець тренується 6 днів на тиждень. Займається у гуртку сумоїстів, а ще бігає, плаває в басейні і тягає гирі вдома. Програму на кожен день розробляє батько юного спортсмена.

Тайске Кумагай, батько сумоїста:

Я віддав Кюта на сумо, коли він був ще в дитячому садочку. Я його на той час нічому не вчив, але чимало прийомів у нього виходили самі собою. Він має вроджений хист до боротьби. Тому й почав перемагати у турнірах.

Батько й сам тренується з сином. Найчастіше - валить малого на землю і навіть доводить до сліз. Утім, наставник каже - так гартується характер.

Кюта Кумагай, борець сумо:

Не можу сказати, що насолоджуюся кожним тренуванням. Так про сумо не говорять.

А найважливіше для сумоїста - дієта. 10 річний борець має вживати по 4 тисячі калорій на добу. Обов'язково випиває літр молока і з'їдає стейк.

Шінічі Таїра, тренер з боротьби сумо:

Хлопець дуже талановитий і працелюбний, батьки його завжди підтримують. Яким буде його майбутнє - поки що складно сказати. Усе залежить від того, чи не забракне йому наполегливості.

За два роки підліткові треба набрати 20 кілограмів, тоді він зможе потрапити до престижної школи сумо й тренуватися з більш досвідченими атлетами. За словами батька Кюта, кілька спортивних закладів уже зацікавилися юним талантом.

Тайске Кумагай, батько сумоїста:

Не думаю, що пускаю гроші на вітер. Хоча витрачати доводиться чимало. Але я вважаю, що це гарна інвестиція. Я цілком свідомо вкладаю все що маю у виховання сина.

Торік Кюта став чемпіоном світу у віковій категорії до 10 років. Його мрія - вибороти звання йокодзуна. Це найвищий титул в боротьбі сумо. За всю історію його присвоїли семи десяткам спортсменів.