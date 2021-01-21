В США в штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). Погибли трое военнослужащих.

Об этом сообщил шериф округа Монро, где произошла авария, Тодд Бакстер, передает WIVB-TV.

Вертолет рухнул на фермерском поле вблизи города Мендон и загорелся.

"Мы ждем от Национальной гвардии подтверждения личности тех, кто был на борту, и опознания наших великих солдат", - уточнил он.

Вертолет использовался для медицинской эвакуации, национальная гвардия штата заявила, что экипаж выполнял тренировочный полет. По информации гвардии, на борту было всего три человека.

Напомним, в авиакатастрофе погиб известный телеведущий Александр Колтовой. Трагедия произошло возле поселка Томилино Московской области.

Также в Калифорнии произошла авиакатастрофа при посадке самолета. Трагедия унесла жизнь пилота воздушного судна.

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