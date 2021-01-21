Заступник міністра Віталій Немілостівий втратив посаду за п’яні витівки та опір поліції [ Редактировать ]
Нетверезий скандал міністерського калібру! У мережі з'явилося відео патрульної поліції, на якому заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого - п'яного зупинили за кермом. Спершу той поводився нахабно, потім - трохи притих. А вже сьогодні Кабмін скликав термінове засідання, на якому Немілостівого показово звільнили.
Ось тільки в цій історії є один нюанс: випадок стався ще перед Новим роком. А відео з інцидентом виклали лише напередодні.
Руки убрал! - Чуєте, я кажу: не треба нікуди йти. - Я заступник міністра!
Це скандальне відео з п'яним заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталієм Немілостівим записала нагрудна камера поліцейського. Авто чиновника зупинили в центрі Києва за порушення ПДР - той перетнув суцільну. Немілостівий вийшов із машини, віддав копам ключі і пішов.
Я пішов, а ви оформляйте.
Патрульні спробували зупинити урядовця.
Виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. Зараз буде на вас складений адміністративний протокол. - Я ще раз кажу… - Не треба мені казати, залишайтесь біля автомобіля (заступник міністра оминає патрульних і починається штовханина). Ви мене чуєте, чи ні?
Що сів за кермо напідпитку, Немілостівий не приховував. І навіть вибачався.
Віталій Немілостівий, затриманий, колишній заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України:
Я вам кажу, як на духу: враховуючи час, я відпустив водія. Я випив, сів за кермо, я винен - питань нема, я розвернувся на зустрічній поїхав сюди і мене зараз патрульна поліція зупинила, я зупинився, показав свої документи, вибачився.
А сьогодні зранку Віталію Немілостівому показали на двері. Уряд терміново скликав засідання і звільнив його з посади.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Поведінка, яку дозволив собі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий, є неприпустимою. Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно звільнили заступника міністра. Посада в Кабінеті Міністрів України - це не привілей, це перш за все відповідальність перед людьми та країною.
Рішення Кабінету Міністрів підтримали і в Офісі президента.
Роман Машовець, заступник керівника Офісу Президента:
Жодного виправдання такій поведінці бути не може. Людина втратила адекватність і заслуговує на максимально жорстку реакцію. Звільнення Немілостівого - це лише початок. Обов'язково має настати й передбачена відповідальність за водіння у нетверезому стані та за непокору поліції. У посадовців не має бути навіть натяку на вседозволеність.
Щоправда, у всій цій історії є нюанс. Інцидент з чиновником стався ще 30 грудня. І це підтверджує дата на самому відео. Чому ж розголосу випадку надали лише зараз? Та в історії українського політикуму ще не було прецедентів, щоб за порушення правил дорожнього руху так швидко звільняли з посад урядовців.
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