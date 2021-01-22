Президент США Джо Байден вимагатиме від Національної розвідки надати повну оцінку щодо можливого втручання Росії в американські вибори 2020 року

Президент США Джо Байден вимагатиме від Національної розвідки надати повну оцінку щодо можливого втручання Росії в американські вибори 2020 року. А також щодо використання нею хімічної зброї проти Олексія Навального та твердження про нагороди за напади на американських військових в Афганістані.

Про це заявила прессекретар Білого Дому Джен Псакі. У такий спосіб Білий дім хоче вибудувати адекватну відповідь на агресію Росії.

Джен Псакі, пресссекретар Білого Дому Джен Псакі: