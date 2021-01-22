Джо Байден вимагатиме надати оцінку втручання Росії у вибори [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден вимагатиме від Національної розвідки надати повну оцінку щодо можливого втручання Росії в американські вибори 2020 року. А також щодо використання нею хімічної зброї проти Олексія Навального та твердження про нагороди за напади на американських військових в Афганістані.
Про це заявила прессекретар Білого Дому Джен Псакі. У такий спосіб Білий дім хоче вибудувати адекватну відповідь на агресію Росії.
Джен Псакі, пресссекретар Білого Дому Джен Псакі:
Разом з тим, що ми працюватимемо з РФ, аби просувати інтереси США, ми також працюватимемо над тим, аби притягти Росію до відповідальності за свої безрозсудні та ворожі дії.
по теме
Кандидат на посаду держсекретаря США підтвердив наміри підтримувати Україну. Про це Ентоні Блінкен, якого мають затвердити на посаді вже цього тижня, заявив під час слухань у Сенаті
Fitch не ожидает неминуемого введения значительных экономических санкций, поскольку новый глава Белого дома более озабочен пандемией коронавируса и внутриполитическими разногласиями в США
На кордоні США і Мексики максимально пришвидшили спорудження "Стіни Трампа". Працюють і вдень, і вночі - прагнуть встигнути до приходу Джо Байдена та демократів
Європарламент вимагає запровадити обмеження проти чиновників, причетних до ув'язнення опозиціонера
Новий глава США докорінно змінює все, що запровадив його попередник. Які рішення вже ухвалено? І яких кроків чекати у перші дні при владі?