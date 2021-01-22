COVID-19 в Україні: найбільше інфікувань зареєстрували у Києві [ Редактировать ]
5 348 випадків інфікування COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. 163 людини померли від недуги. Одужало - понад 14 тисяч.
Найбільшу кількість інфікувань зареєстрували в Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині.
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