Джекпот у понад 700 мільйонів доларів зірвав американець зі штату Мериленд. Чоловік був єдиним, хто придбав лотерейний квиток Powerball у цілому окрузі. Сама сума посіла четверте місце за розміром виграшу в історії США.

І тепер переможцеві потрібно вибрати: або отримати сімсот тридцять один мільйон доларів частинами протягом 29 років, або одноразову виплату - п'ятсот сорок сім мільйонів доларів. Що зробив володар виграшного квитка - не повідомляють, як і саме ім'я щасливчика.