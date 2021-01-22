У США чоловік зірвав джекпот у 700 мільйонів доларів [ Редактировать ]
Джекпот у понад 700 мільйонів доларів зірвав американець зі штату Мериленд. Чоловік був єдиним, хто придбав лотерейний квиток Powerball у цілому окрузі. Сама сума посіла четверте місце за розміром виграшу в історії США.
І тепер переможцеві потрібно вибрати: або отримати сімсот тридцять один мільйон доларів частинами протягом 29 років, або одноразову виплату - п'ятсот сорок сім мільйонів доларів. Що зробив володар виграшного квитка - не повідомляють, як і саме ім'я щасливчика.
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