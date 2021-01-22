Авиакрушение в Индонезии: названа причина катастрофы [ Редактировать ]
"Черные ящики" разбитого в Индонезии пассажирского самолета расшифровали. Незадолго до катастрофы у самолета отказала система подачи топлива в один из двух двигателей. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
Следователи сейчас рассматривают такой сценарий авиакатастрофы. Согласно инструкции, этот двигатель нужно было отключить. Самолет Boeing 737 может лететь и на одном двигателе, а пилоты самолета обязательно тренируются для осуществления таких полетов.
Но пилоты индонезийского самолета нарушили инструкцию и попытались восстановить подачу топлива.
В этот момент управление самолетом было очень сложным из-за большой разницы в тяге двигателей, а пилоты могли отвлекаться от него, занимаясь двигателем.
Эксперты по безопасности заявили, что если автопилот внезапно выключился, то аэродинамические силы могли заставить индонезийский самолет опустить нос и начать снижение, которое и привело к падению в море.
Ранее сообщалось, что были обнаружены черные ящики самолета, разбившегося в Индонезии.
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