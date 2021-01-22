Коронавірус в Україні: за добу одужали 14 тисяч пацієнтів [ Редактировать ]
5 тисяч 348 випадків інфікування Ковідом зафіксували в Україні минулої доби. 163 людини померли від недуги. Одужали понад 14 тисяч. Найбільшу кількість інфікувань зареєстрували в Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині.
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