На Донбасі про режим тиші не йдеться. Ворог сьогодні чотири рази відкривав вогонь по українських позиціях. Гатив із гранатометів та кулеметів - неподалік Пісків, Водяного та на Приазов'ї. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Більше про ситуацію на передовій і про тих, хто тримає оборону - розкаже наш воєнкор Ігор Левенок.

Він - офіцер. А у звичайному житті - дуже скромний і сором'язливий хлопець. Та про цього військового вже ходять легенди.

Василь Божок на псевдо "Кулак" - заступник командира батальйону. Родом він із Житомирщини, Герой України, лицар ордена "Богдана Хмельницького". Взимку 2015, в боях за Дебальцеве його екіпаж знищив одразу три ворожі танки.

Ми виїжджаємо і вони виїжджають і ми трошки з боку та виїжджаємо. Можна сказати, що ми в одному напрямку їхали, тільки вони чуть-чуть з боку. І в той час пока він їхав ми здійснили кілька пострілів по одному танку, який самий перший їхав. І в того танка здетонував боєкомплект і відірвало башню.

У двадцятих числах січня 2012 танковий підрозділ Василя було спрямовано до Дебальцевого. 24 річний лейтенант тоді командував танковим взводом. Його екіпаж перемістився на позиції поблизу села Логвинове. Там і відбувся бій. Двом із п'яти російських панцерників тоді вдалося втекти, каже Василь. Бо в його машині закінчився боєкомплект.

За Мінськими угодами, танки нині відведені від передових позицій. Та Василь каже - його місце тут. Тепер у піхотному підрозділі. Він продовжує служити там, де українці потребують захисту та оборони від ворога. Торік офіцер одружився. І трохи ніяковіє, коли чує питання про плани на майбутнє.