В понедельник, 25 января, Владимир Зеленский отмечает свой день рождения. Сегодня ему исполняется 43 года. Политический путь главы государства довольно необычный и известен каждому украинцу, даже не следящему за политикой.

"Подробности" собрали интересные факты о самом молодом президенте Украины.

Владимир Зеленский родом из Кривого Рога. Его отец Александр Зеленский - доктор технических наук, с 1995 года заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института. Мать - Римма Владимировна Зеленская - инженер.

В выпускном классе школы Владимир выиграл грант на бесплатное обучение в Израиле, но за границу не поехал, потому что его отец был против. Высшее образование будущий глава государства получил на юридическом факультете филиала Киевского национального экономического университета имени Гетьмана. Однако, по специальности он никогда не работал.

В студенческие годы Зеленский увлекся КВН, где, собственно, и получил свою первую популярность.

В 1997 году Зеленский создал команду "95-ый квартал", которую назвали в честь одного из районов Кривого Рога. Зеленский был капитаном команды, которая вскоре уже начала гастролировать по всему СНГ.

Владимир Зеленский познакомился со своей женой Еленой давно, они встречаются с 17-летнего возраста. В 2004 году у них родилась дочь Александра, а в 2013-м - сын Кирилл.

В 2005 году на экраны украинского телевидения выходит авторская программа Зеленского и его коллег по "Квартал 95" "Вечерний квартал". Позже продюсерский центр Зеленского начинает снимать кино, где зачастую в главных ролях снимается и сам юморист.

В 2015 году на экраны вышел сериал "Слуга народа", в котором Зеленский исполнил главную роль учителя истории Василия Голобородька, который неожиданно становится президентом Украины.

В новогоднюю ночь 2019 года Владимир Зеленский торжественно заявляет о том, что будет баллотироваться в президенты Украины и вещает об этом из закулисья концерта "Вечерний Квартал".

31 марта 2019 года Владимир Зеленский набрал больше всего голосов избирателей в первом туре президентских выборов - 30,24%, попав вместе с действующим президентом Петром Порошенко во второй тур.

21 апреля 2019 года во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский побеждает с большим отрывом. Он набирает почти в три раза больше голосов, чем Петр Порошенко.

Увлечения

Чтобы поддерживать себя в форме, Владимир Александрович регулярно занимается спортом, а фото и видео своих тренировок публикует на странице в Instagram.

Владимир Зеленский любит слушать рок-н-ролл, "Битлз", Жанну Агузарову, также предпочитает активный отдых.

Кроме того, президент любит литературу, в особенности детективную. Он прочитал все книги Бориса Акунина.

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