Поліція Амстердаму розігнала мітинг противників карантину [ Редактировать ]
У Нідерландах протестувальники спалили пункт тестування на коронавірус. Хвилею насильства по всій країні обернулися виступи противників посилення карантину.
Люди обурилися запровадженням комендантської години з 9 вечора до 5 ранку. У відповідь на спроби поліції розігнати мітинги - заходилися палити автомобілі, трощити вітрини та закидати правоохоронців камінням.
В Амстердамі силовики застосували водомети. Затримано понад 100 учасників заворушень.
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