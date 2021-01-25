Известная певица Ани Лорак попрощалась с украинцами и покинула Киев. Соответствующее видео из терминала международного аэропорта "Борисполь" артистка опубликовала в своих Instagram-stories. Позже появились кадры, сделанные на борту самолета.

На видео звезда предстала в повседневном образе - худи, кепке и с минимумом макияжа на лице.

Ани Лорак прилетала в Киев для съемок нового клипа, режиссером которого стал Алан Бадоев. Подробности о новом клипе не сообщаются, однако известно, что он расскажет личную историю певицы.

С Киевом у звезды связан очень важный период жизни и творчества - здесь она жила с первым гражданским мужем и продюсером Юрием Фалесой, а затем - с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, брак с которым длился 10 лет.

Певица пробыла на родине чуть более десяти дней.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак в Киеве пожаловалась на холодную погоду. Популярная певица опубликовала новые фото в столице Украины. Поклонников порадовали фотографии Лорак. Они поприветствовали артистку в Украине и пожелали хорошего времяпровождения.

Также сообщалось, что Лобода в дерзком наряде свела с ума фанатов. Поклонники оставили море комментариев под фото певицы и завалили ее комплиментами.

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