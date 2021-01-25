В вопросе незаконного переименования Кировограда суд закрыл гражданам доступ к правосудию. Об этом заявил народный депутат, руководитель Кировоградской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Ларин, комментируя решение Кассационного административного суда о закрытии дела о переименовании Кировограда в Кропивницкий.

Производство по делу было закрыто 25 января по ходатайству ответчика – Верховной Рады. Сегодняшнее решение оппозиционеры будут обжаловать в Большой Палате Верховного Суда.

"Суд просто умыл руки. При публичном рассмотрении этого вопроса у нас были стопроцентные шансы выиграть данное дело. Видимо, суд не хочет ссориться с властью", – отметил Сергей Ларин.

Как отметила адвокат Елена Лешенко, сегодня граждане Украины получили ответ, что доступа к суду у них нет. Если Верховная Рада принимает неконституционное решение, то людям некуда обращаться.

"Ходатайство Верховной Рады было аргументировано тем, что переименование города – это законотворческая функция парламента. А административные суды якобы рассматривают исключительно управленческие споры. Однако Верховный Суд не уполномочен трактовать полномочия Верховной Рады", – сказала она.

Сергей Ларин напомнил, что при переименовании Кировограда в Кропивницкий Верховная Рада нарушила не только массу законов, Регламент и Конституцию, но и право людей на волеизъявление.

"Когда в 2015 году был проведен опрос жителей Кировограда о том, как они хотят, чтобы назывался их город, то 77% высказались за Елисаветград. Это имя, которое было дано городу при рождении. Однако Верховная Рада просто наплевала на мнение горожан и вопреки их мнению приняла решение о переименовании", – сказал парламентарий.

С 2016 года кировоградские оппозиционеры вместе с общественностью города ведут борьбу в судах против незаконного переименования. Как подчеркнул Сергей Ларин, сегодняшнее решение о закрытии дела не остановит их в борьбе за справедливость.

"Теперь суд говорит нам, что мы можем обжаловать решение в Большой Палате Верховного Суда. Т.е. нам фактически предлагают обращаться к тем, кто и закрыл это дело. Но мы продолжим нашу борьбу. Только жители города должны определять его название. И игнорирование их мнения в данном вопросе – это нарушение всех возможных демократических норм. Мы приложим все усилия, чтобы голос жителей Кировограда был услышан", – акцентировал Сергей Ларин.

"Суд беспрецедентно закрыл производство, решив, что здесь нет публично-правового спора и это неподсудность административной юрисдикции. Оснований для закрытия дела не было. Оно рассматривается уже несколько лет, мы перешли к рассмотрению по сути, и тут выясняется, что это не та юрисдикция. Это абсолютный нонсенс", – подчеркнула Елена Лешенко.