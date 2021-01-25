Локдаун - скасовано. Карантин - повернуто. Відсьогодні замість режиму суворих обмежень - запрацювали правила помаранчевої зони. Школярі та студенти нарешті повернулися за парти. Кав'ярні та ресторани приймають гостей. - Щоправда, працювати вони мають право від сьомої до 23 години. А на винос хоч цілодобово.

Працюють і фітнес-центри, але теж із обмеженнями: один клієнт на 20 квадратних метрів. Відкрились кінозали і театри. Там продають квитки лише на половину глядацьких місць. Ну і нарешті українці можуть купити шкарпетки. Всі магазини - відчинилися, а у супермаркетах запрацювали всі відділи. Серед заборон: закриті нічні клуби та розважальні центри. Табу на масові зібрання.