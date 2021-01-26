Пандемія COVID-19 буде продовжуватися: бідні країни залишають без доступу до вакцини

95 відсотків усіх щеплень проти коронавірусу зараз проводять у 10 найзаможніших країнах світу - такі дані ВООЗ. Препарату закупили там стільки, що можуть провакцинувати своє населення аж тричі