"Модерну" удосконалять проти нових мутацій коронавірусу [ Редактировать ]
У фармкомпанії "Модерна" випробовують нову вакцину проти мутованого коронавірусу з ПАР. Мовляв, початковий варіант їхнього препарату не дуже ефективний у боротьбі проти нових різновидів Ковіду.
Зокрема, африканського та британського. Тож ученим довелося удосконалювати сироватку.
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